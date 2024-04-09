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Подоляк про удари по Харкову: пропоную обговорити присутність РФ на Олімпіаді

Події 11:18   09.04.2024
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
Подоляк про удари по Харкову: пропоную обговорити присутність РФ на Олімпіаді

Щоночі на велике європейське місто Харків скидають бомби. Місто-мільйонник. У ХХІ столітті… Я пропоную знову обговорити чинність міжнародного права, важливість тримати двері відкритими для контакту з РФ, присутність російських громадян на Олімпіаді та в залах Ради Безпеки, а також різке зростання прибутковості європейських компаній, які торгують на російських споживчих ринках (сарказм)…

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоночі на велике європейське місто Харків скидають бомби. Місто-мільйонник. У ХХІ столітті… Я пропоную знову обговорити чинність міжнародного права, важливість…".