Подоляк про удари по Харкову: пропоную обговорити присутність РФ на Олімпіаді
Щоночі на велике європейське місто Харків скидають бомби. Місто-мільйонник. У ХХІ столітті… Я пропоную знову обговорити чинність міжнародного права, важливість тримати двері відкритими для контакту з РФ, присутність російських громадян на Олімпіаді та в залах Ради Безпеки, а також різке зростання прибутковості європейських компаній, які торгують на російських споживчих ринках (сарказм)…
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Харків; Теги: обстріли, Подоляк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:18;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоночі на велике європейське місто Харків скидають бомби. Місто-мільйонник. У ХХІ столітті… Я пропоную знову обговорити чинність міжнародного права, важливість…".