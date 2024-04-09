Подоляк про удари по Харкову: пропоную обговорити присутність РФ на Олімпіаді

Щоночі на велике європейське місто Харків скидають бомби. Місто-мільйонник. У ХХІ столітті… Я пропоную знову обговорити чинність міжнародного права, важливість тримати двері відкритими для контакту з РФ, присутність російських громадян на Олімпіаді та в залах Ради Безпеки, а також різке зростання прибутковості європейських компаній, які торгують на російських споживчих ринках (сарказм)…