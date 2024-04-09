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Подоляк об ударах по Харькову: предлагаю обсудить присутствие РФ на Олимпиаде

Мир 11:18   09.04.2024
Михаил Подоляк
советник главы Офиса президента Украины
Подоляк об ударах по Харькову: предлагаю обсудить присутствие РФ на Олимпиаде

Каждую ночь на крупный европейский город Харьков сбрасываются авиационные бомбы. Город-миллионник. В XXI веке… Предлагаю еще раз обсудить действенность международного права, важность сохранения двери открытой для контактов с РФ, присутствие граждан России на Олимпийских играх и в залах Совета Безопасности, а также резкое увеличение доходности европейских компаний, которые торгуют на российских потребительских рынках (сарказм).

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каждую ночь на крупный европейский город Харьков сбрасываются авиационные бомбы. Город-миллионник. В XXI веке… Предлагаю еще раз обсудить действенность международного…".