Подоляк об ударах по Харькову: предлагаю обсудить присутствие РФ на Олимпиаде

Каждую ночь на крупный европейский город Харьков сбрасываются авиационные бомбы. Город-миллионник. В XXI веке… Предлагаю еще раз обсудить действенность международного права, важность сохранения двери открытой для контактов с РФ, присутствие граждан России на Олимпийских играх и в залах Совета Безопасности, а также резкое увеличение доходности европейских компаний, которые торгуют на российских потребительских рынках (сарказм).