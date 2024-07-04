РФ выпрашивает вернуть запрет Украине на оборонительные удары — Подоляк

РФ буквально выпрашивает через диких посредников вернуть неформальное решение о запрете для Украины оборонительных ударов. Чтобы продолжать молча подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные удары, не терять средства и технику ПВО… Просто и примитивно… Вопрос риторический: как понять людей, которые участвуют в кампании по принуждению подвергающейся нападению страны к одностороннему прекращению огня?