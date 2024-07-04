РФ выпрашивает вернуть запрет Украине на оборонительные удары — Подоляк
Фото: пресс-служба ОПУ
РФ буквально выпрашивает через диких посредников вернуть неформальное решение о запрете для Украины оборонительных ударов. Чтобы продолжать молча подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные удары, не терять средства и технику ПВО… Просто и примитивно… Вопрос риторический: как понять людей, которые участвуют в кампании по принуждению подвергающейся нападению страны к одностороннему прекращению огня?
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, запрет, Подоляк, прекращение огня, Россия;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:33;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ буквально выпрашивает через диких посредников вернуть неформальное решение о запрете для Украины оборонительных ударов. Чтобы продолжать молча подтягивать ресурсы…".