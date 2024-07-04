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РФ випрошує повернути заборону Україні на оборонні удари – Подоляк

Події 11:33   04.07.2024
Михайло Подоляк
радник голови Офісу президента України
РФ випрошує повернути заборону Україні на оборонні удари – Подоляк

РФ буквально через диких посередників благає повернути неофіційне рішення про заборону Україні завдавати оборонних ударів. Щоб мовчки продовжувати підтягувати ресурси в прикордонні, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО… Просто і примітивно… Питання риторичне: як зрозуміти людей, які беруть участь у кампанії змусити країну, що атакована, до одностороннього припинення вогню?

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ буквально через диких посередників благає повернути неофіційне рішення про заборону Україні завдавати оборонних ударів. Щоб мовчки продовжувати підтягувати ресурси…".