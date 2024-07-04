РФ випрошує повернути заборону Україні на оборонні удари – Подоляк
РФ буквально через диких посередників благає повернути неофіційне рішення про заборону Україні завдавати оборонних ударів. Щоб мовчки продовжувати підтягувати ресурси в прикордонні, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО… Просто і примітивно… Питання риторичне: як зрозуміти людей, які беруть участь у кампанії змусити країну, що атакована, до одностороннього припинення вогню?
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, запрет, Подоляк, прекращение огня, Россия;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 11:33;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ буквально через диких посередників благає повернути неофіційне рішення про заборону Україні завдавати оборонних ударів. Щоб мовчки продовжувати підтягувати ресурси…".