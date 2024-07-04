РФ випрошує повернути заборону Україні на оборонні удари – Подоляк

РФ буквально через диких посередників благає повернути неофіційне рішення про заборону Україні завдавати оборонних ударів. Щоб мовчки продовжувати підтягувати ресурси в прикордонні, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО… Просто і примітивно… Питання риторичне: як зрозуміти людей, які беруть участь у кампанії змусити країну, що атакована, до одностороннього припинення вогню?