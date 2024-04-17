“Рашисти вже отримали свою паузу. Досить” – Чалий про пакет допомоги від США

Ну що всім нарешті все зрозуміло?! Думаю, вже так. Станіславський відпочиває… Єдине питання: “А чому ділити пакет допомоги на чотири частини, а не на три, чи, скажімо, на пʼять?” Слухайте, рашисти вже отримали свою, більш ніж піврічну паузу, в належному постачанні озброєнь Україні… Досить уже!!!