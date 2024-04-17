«Рашисты уже получили свою паузу. Хватит» — Чалый о пакете помощи от США
Фото: facebook Валерия Чалого
Ну что всем наконец-то все понятно?! Думаю, уже да. Станиславский отдыхает… Единственный вопрос: «А почему делить пакет помощи на четыре части, а не на три, или, скажем, на пять?» Слушайте, рашисты уже получили свою, более чем полугодичную паузу, в надлежащей поставке вооружений Украине… Хватит уже!!!
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: допомога, помощь, сша, чалый;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:31;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ну что всем наконец-то все понятно?! Думаю, уже да. Станиславский отдыхает… Единственный вопрос: «А почему делить пакет помощи на четыре…".