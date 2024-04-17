«Рашисты уже получили свою паузу. Хватит» — Чалый о пакете помощи от США

Ну что всем наконец-то все понятно?! Думаю, уже да. Станиславский отдыхает… Единственный вопрос: «А почему делить пакет помощи на четыре части, а не на три, или, скажем, на пять?» Слушайте, рашисты уже получили свою, более чем полугодичную паузу, в надлежащей поставке вооружений Украине… Хватит уже!!!