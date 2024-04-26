Дрібна помста та популізм – Фурса про зупинення консульської підтримки
Держава призупинила консульську підтримку чоловіків, які перебувають за кордоном. Чи йде це в рамках головної мети закону – збільшити чисельність ЗСУ? Ніяким чином. Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну… Що це тоді? Це і дрібна помста. І популізм. Бо держава показує, що вона мститься тим, хто поїхав, що має доставити задоволення тим, хто лишився.
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- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: консульства, мобілізація, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:11;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава призупинила консульську підтримку чоловіків, які перебувають за кордоном. Чи йде це в рамках головної мети закону – збільшити чисельність…".