Мелкая месть и популизм — Фурса о приостановке консульской поддержки мужчин

Государство приостановило консульскую поддержку мужчин, находящихся за границей. Идет ли это в рамках главной цели закона – увеличить численность ВСУ? Никаким образом. Эти действия не заставят ни одного мужчину, избравшего быть за границей во время войны, вернуться в Украину… Что это тогда? Это и мелкая месть. И популизм. Потому что государство показывает, что оно мстит тем, кто уехал, что доставит удовольствие тем, кто остался.