Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Мелкая месть и популизм — Фурса о приостановке консульской поддержки мужчин

Общество 11:11   26.04.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Мелкая месть и популизм — Фурса о приостановке консульской поддержки мужчин Фото: facebook Сергея Фурсы

Государство приостановило консульскую поддержку мужчин, находящихся за границей. Идет ли это в рамках главной цели закона – увеличить численность ВСУ? Никаким образом. Эти действия не заставят ни одного мужчину, избравшего быть за границей во время войны, вернуться в Украину… Что это тогда? Это и мелкая месть. И популизм. Потому что государство показывает, что оно мстит тем, кто уехал, что доставит удовольствие тем, кто остался.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
Популярно
Главные новости Харькова 26 апреля : удар КАБ по Дергачам, пострадали четверо
Главные новости Харькова 26 апреля : удар КАБ по Дергачам, пострадали четверо
26.04.2024, 11:34
Загорелся дом в Дергачах из-за удара КАБ – Синегубов
Загорелся дом в Дергачах из-за удара КАБ – Синегубов
26.04.2024, 11:16
В результате удара КАБами по Дергачам пострадали дети 16-ти и 5 лет
В результате удара КАБами по Дергачам пострадали дети 16-ти и 5 лет
26.04.2024, 11:05
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
26.04.2024, 07:33
На Харьковщине обстрелами повредили высоковольтные линии — Минэнерго
На Харьковщине обстрелами повредили высоковольтные линии — Минэнерго
26.04.2024, 10:58
Количество пострадавших в результате удара по Дергачам увеличилось до четырех
Количество пострадавших в результате удара по Дергачам увеличилось до четырех
26.04.2024, 11:31

Новости по теме:

14:53
Полиция берет под охрану все представительства Азербайджана и Армении в Украине

Вы читали новость: «Мелкая месть и популизм — Фурса о приостановке консульской поддержки мужчин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство приостановило консульскую поддержку мужчин, находящихся за границей. Идет ли это в рамках главной цели закона – увеличить численность ВСУ?…".