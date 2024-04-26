Мелкая месть и популизм — Фурса о приостановке консульской поддержки мужчин
Фото: facebook Сергея Фурсы
Государство приостановило консульскую поддержку мужчин, находящихся за границей. Идет ли это в рамках главной цели закона – увеличить численность ВСУ? Никаким образом. Эти действия не заставят ни одного мужчину, избравшего быть за границей во время войны, вернуться в Украину… Что это тогда? Это и мелкая месть. И популизм. Потому что государство показывает, что оно мстит тем, кто уехал, что доставит удовольствие тем, кто остался.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: консульства, мобилизация, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:11;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство приостановило консульскую поддержку мужчин, находящихся за границей. Идет ли это в рамках главной цели закона – увеличить численность ВСУ?…".