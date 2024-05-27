Рішення, яке потрібно ухвалити – Зеленський про порятунок Харкова

Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову. Засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків… Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити.