Live
  • Пн 27.05.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.12
  • EUR 43.49

Рішення, яке потрібно ухвалити – Зеленський про порятунок Харкова

Події 12:00   27.05.2024
Володимир Зеленський
президент України
Рішення, яке потрібно ухвалити – Зеленський про порятунок Харкова

Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову. Засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків… Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
Популярно
Терехов у День жалоби закликав «захистити небо над Харковом» (відео)
Терехов у День жалоби закликав «захистити небо над Харковом» (відео)
27.05.2024, 12:31
Загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові вже 16, завали розібрали на 30%
Загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові вже 16, завали розібрали на 30%
27.05.2024, 12:04
Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу
Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу
27.05.2024, 11:44
Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов
Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов
27.05.2024, 11:14
Головні новини Харкова 27.05: ISW про війська біля кордону, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 27.05: ISW про війська біля кордону, наслідки обстрілів
27.05.2024, 12:08
Машовець визначив справжню мету російського “наступу на Харків”
Машовець визначив справжню мету російського “наступу на Харків”
27.05.2024, 08:20

Новини за темою:

11:14
Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов
09:39
Відбувається достатньо успішно – Федоренко про вибивання ворога на Харківщині
08:20
Машовець визначив справжню мету російського “наступу на Харків”
07:35
ISW повідомив про війська РФ біля кордонів Харківщини: куди можуть наступати
06:56
На Харківському й Куп’янському напрямках за день було 34 атаки – Генштаб

Ви читали новину: «Рішення, яке потрібно ухвалити – Зеленський про порятунок Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 12:00;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову. Засудили російський терор. І важливо,…".