Решение, которое нужно принять — Зеленский о спасении Харькова

Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с соболезнованием Украине и Харькову. Осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям… Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы пуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять