Решение, которое нужно принять — Зеленский о спасении Харькова
Фото: пресс-служба ОПУ
Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с соболезнованием Украине и Харькову. Осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям… Мы видим каждую точку концентрации российских войск. Знаем все районы пуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 12:00;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с соболезнованием Украине и Харькову. Осудили российский террор. И важно,…".