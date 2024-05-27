Воістину “мирний” план – Подоляк із сарказмом про “ескалацію” та “переговори”

Атакувати російські аеродроми та артилерію на її території, звичайно, не має сенсу. То була б ескалація (сарказм). І чи справедливо знищувати військові активи агресора, якщо можна щодня насолоджуватись руйнуванням українського міста (сарказм)… Залишається питання: на що саме можна спровокувати Росію, якщо вона зараз максимально свідомо вбиває громадян іншої країни? Ах, так, нам треба швидко провести “переговори”, погодитись на право маніяків нас зарізати, покласти край міжнародному праву та забути про Харків… Воістину “мирний” план (сарказм).