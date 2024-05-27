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Воістину “мирний” план – Подоляк із сарказмом про “ескалацію” та “переговори”

Події 11:49   27.05.2024
Михайло Подоляк
радник голови Офісу президента України
Воістину “мирний” план – Подоляк із сарказмом про “ескалацію” та “переговори”

Атакувати російські аеродроми та артилерію на її території, звичайно, не має сенсу. То була б ескалація (сарказм). І чи справедливо знищувати військові активи агресора, якщо можна щодня насолоджуватись руйнуванням українського міста (сарказм)… Залишається питання: на що саме можна спровокувати Росію, якщо вона зараз максимально свідомо вбиває громадян іншої країни? Ах, так, нам треба швидко провести “переговори”, погодитись на право маніяків нас зарізати, покласти край міжнародному праву та забути про Харків… Воістину “мирний” план (сарказм).

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атакувати російські аеродроми та артилерію на її території, звичайно, не має сенсу. То була б ескалація (сарказм). І чи справедливо…".