Воістину “мирний” план – Подоляк із сарказмом про “ескалацію” та “переговори”
Атакувати російські аеродроми та артилерію на її території, звичайно, не має сенсу. То була б ескалація (сарказм). І чи справедливо знищувати військові активи агресора, якщо можна щодня насолоджуватись руйнуванням українського міста (сарказм)… Залишається питання: на що саме можна спровокувати Росію, якщо вона зараз максимально свідомо вбиває громадян іншої країни? Ах, так, нам треба швидко провести “переговори”, погодитись на право маніяків нас зарізати, покласти край міжнародному праву та забути про Харків… Воістину “мирний” план (сарказм).
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: Запад, переговоры, Подоляк, Харків, эскалация;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Воістину “мирний” план – Подоляк із сарказмом про “ескалацію” та “переговори”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:49;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атакувати російські аеродроми та артилерію на її території, звичайно, не має сенсу. То була б ескалація (сарказм). І чи справедливо…".