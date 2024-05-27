Поистине «мирный» план — Подоляк с сарказмом об «эскалации» и «переговорах»

Атаковать российские аэродромы и артиллерию на ее территории, конечно, не имеет смысла. Это была бы эскалация (сарказм). И справедливо ли уничтожать военные активы агрессора, если можно каждый день наслаждаться разрушением украинского города (сарказм)… Остается вопрос: на что именно можно спровоцировать Россию, если она сейчас максимально сознательно убивает граждан другой страны? Ах, да, нам надо быстро провести «переговоры», согласиться на право маньяков нас зарезать, положить конец международному праву и забыть о Харькове… Поистине «мирный» план (сарказм).