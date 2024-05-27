Поистине «мирный» план — Подоляк с сарказмом об «эскалации» и «переговорах»
Атаковать российские аэродромы и артиллерию на ее территории, конечно, не имеет смысла. Это была бы эскалация (сарказм). И справедливо ли уничтожать военные активы агрессора, если можно каждый день наслаждаться разрушением украинского города (сарказм)… Остается вопрос: на что именно можно спровоцировать Россию, если она сейчас максимально сознательно убивает граждан другой страны? Ах, да, нам надо быстро провести «переговоры», согласиться на право маньяков нас зарезать, положить конец международному праву и забыть о Харькове… Поистине «мирный» план (сарказм).
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: Запад, переговоры, Подоляк, Харьков, эскалация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Поистине «мирный» план — Подоляк с сарказмом об «эскалации» и «переговорах»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 11:49;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаковать российские аэродромы и артиллерию на ее территории, конечно, не имеет смысла. Это была бы эскалация (сарказм). И справедливо ли…".