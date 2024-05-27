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Поистине «мирный» план — Подоляк с сарказмом об «эскалации» и «переговорах»

Мир 11:49   27.05.2024
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
Поистине «мирный» план — Подоляк с сарказмом об «эскалации» и «переговорах»

Атаковать российские аэродромы и артиллерию на ее территории, конечно, не имеет смысла. Это была бы эскалация (сарказм). И справедливо ли уничтожать военные активы агрессора, если можно каждый день наслаждаться разрушением украинского города (сарказм)… Остается вопрос: на что именно можно спровоцировать Россию, если она сейчас максимально сознательно убивает граждан другой страны? Ах, да, нам надо быстро провести «переговоры», согласиться на право маньяков нас зарезать, положить конец международному праву и забыть о Харькове… Поистине «мирный» план (сарказм).

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаковать российские аэродромы и артиллерию на ее территории, конечно, не имеет смысла. Это была бы эскалация (сарказм). И справедливо ли…".