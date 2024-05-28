Чалий – про те, чого потрібно дочекатися харків’янам
Я знаю, що деякі харківʼяни зараз вважають, що кияни більш захищені від ракет чи бомб. Це – правда… Але вже близько той час, коли надійде більше винищувачів, що зробить можливість розташувати більше систем ППО, всі покидьки будуть відігнані від кордону – і в Харкові буде спокійніше. А далі – треба встановлювати санітарну зону вглиб російської території, щоби вони більше ніколи не могли тероризувати харківʼян і Харків.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:35;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я знаю, що деякі харківʼяни зараз вважають, що кияни більш захищені від ракет чи бомб. Це – правда… Але вже…".