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Чалый — о том, чего нужно дождаться харьковчанам

Мир 11:35   28.05.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Чалый — о том, чего нужно дождаться харьковчанам Фото: facebook Валерия Чалого

Я знаю, что некоторые харьковчане сейчас считают, что киевляне более защищены от ракет или бомб. Это – правда… Но уже скоро то время, когда поступит больше истребителей, что сделает возможность разместить больше систем ПВО, все отбросы будут отогнаны от границы – и в Харькове будет спокойнее. А дальше – нужно устанавливать санитарную зону вглубь российской территории, чтобы они больше никогда не могли терроризировать харьковчан и Харьков.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я знаю, что некоторые харьковчане сейчас считают, что киевляне более защищены от ракет или бомб. Это – правда… Но уже…".