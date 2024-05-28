Чалый — о том, чего нужно дождаться харьковчанам
Фото: facebook Валерия Чалого
Я знаю, что некоторые харьковчане сейчас считают, что киевляне более защищены от ракет или бомб. Это – правда… Но уже скоро то время, когда поступит больше истребителей, что сделает возможность разместить больше систем ПВО, все отбросы будут отогнаны от границы – и в Харькове будет спокойнее. А дальше – нужно устанавливать санитарную зону вглубь российской территории, чтобы они больше никогда не могли терроризировать харьковчан и Харьков.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 11:35;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я знаю, что некоторые харьковчане сейчас считают, что киевляне более защищены от ракет или бомб. Это – правда… Но уже…".