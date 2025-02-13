Немає юридичної категорії неприємна мені людина – Cич про санкції й Порошенка
Можливо, не усі люди в нинішньому політичному керівництві памʼятають, але ще експрезидент-втікач Віктор Янукович віднайшов формулу “Нам можна все, решті – закон”… Але тут не пахне і законом. Очевидно, що закон хочуть натягнути на глобус. Нема такої юридичної категорії як “неприємна мені людина” чи “конкурент, якого треба збити”… В багатьох людей є питання до Порошенка. Він показує невисокі рейтинги довіри порівняно з чинним президентом. І нехай це буде природний шлях соціально-політичної еволюції України. Президент Зеленський анонсує публічно, що нам треба обʼєднуватися під час війни. Атаки на політичних опонентів, бізнес, громадянське суспільство, незалежні медіа працюють на розʼєднання. Лідер має обʼєднувати людей, а не навпаки. Тим більше у часи війни.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, Порошенко, санкции;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 09:08;
Кореспондент Віталій Сич, головний редактор NV у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, не усі люди в нинішньому політичному керівництві памʼятають, але ще експрезидент-втікач Віктор Янукович віднайшов формулу “Нам можна все, решті…".