Немає юридичної категорії неприємна мені людина – Cич про санкції й Порошенка

Можливо, не усі люди в нинішньому політичному керівництві памʼятають, але ще експрезидент-втікач Віктор Янукович віднайшов формулу “Нам можна все, решті – закон”… Але тут не пахне і законом. Очевидно, що закон хочуть натягнути на глобус. Нема такої юридичної категорії як “неприємна мені людина” чи “конкурент, якого треба збити”… В багатьох людей є питання до Порошенка. Він показує невисокі рейтинги довіри порівняно з чинним президентом. І нехай це буде природний шлях соціально-політичної еволюції України. Президент Зеленський анонсує публічно, що нам треба обʼєднуватися під час війни. Атаки на політичних опонентів, бізнес, громадянське суспільство, незалежні медіа працюють на розʼєднання. Лідер має обʼєднувати людей, а не навпаки. Тим більше у часи війни.