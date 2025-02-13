Нет юридической категории неприятный мне человек — Cыч о Зеленском и Порошенко
Возможно, не все люди в нынешнем политическом руководстве помнят, но еще экс-президент-беглец Виктор Янукович нашел формулу «Нам можно все, остальным — закон»… Но здесь не пахнет и законом. Очевидно, что закон хотят натянуть на глобус. Нет такой юридической категории как «неприятный мне человек» или «конкурент, которого надо сбить»… У многих людей есть вопросы к Порошенко. Он показывает невысокие рейтинги доверия по сравнению с действующим президентом. И пусть это будет естественным путем социально-политической эволюции Украины. Президент Зеленский анонсирует публично, что нам нужно объединяться во время войны. Атаки на политических оппонентов, бизнес, гражданское общество, независимые медиа работают на разъединение. Лидер должен объединять людей, а не наоборот. Тем более во время войны.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, Порошенко, санкции;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 09:08;
Корреспондент Виталий Сыч, главный редактор NV в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, не все люди в нынешнем политическом руководстве помнят, но еще экс-президент-беглец Виктор Янукович нашел формулу «Нам можно все, остальным…".