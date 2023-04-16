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Вместо АЭС. В Германии устанавливают крыши с черепицей из солнечных панелей

Общество 14:32   16.04.2023
Оксана Якушко
Вместо АЭС. В Германии устанавливают крыши с черепицей из солнечных панелей Deutsche Welle

В Германии растет спрос на технологии с использованием альтернативных источников энергии. Одно из интересных решений – крыша, полностью сделанная из солнечных панелей, сообщает Deutsche Welle.

Сегодня последние три атомные электростанции Германии прекратили работу, что явилось завершением эры более 60-летнего производства атомной энергии в стране. Неудивительно, что немцы сейчас как никогда интересуются технологиями, которые помогут не почувствовать дефицит электроэнергии.

Один из таких примеров – новая и очень особая крыша. Он сделан из черепицы из солнечных панелей. Они и от непогоды защитят, и электроэнергию выработают. Разработкой таких панелей занимается германский стартап.

«Вот простой пример расчета: 1000 черепиц на крыше. имеют пиковую мощность в 10 кВт. В зависимости от того, в каком регионе Германии вы живете, вы можете получить около 9 тысяч кВт, а иногда и 10 тысяч киловатт-часов в год. Первоначальные инвестиции могут окупиться примерно через 20 лет», – объясняет Поль Корнелиус, соучредитель стартапа Autarq.

Из-за энергетического кризиса все больше немцев стремятся производить собственную электроэнергию. Государственные субсидии также стимулируют спрос.

«В Германии около 15 миллионов одно- и двухсемейных домов будут нуждаться в реконструкции в течение следующих 30 лет, чтобы соответствовать энергетическим стандартам. У них просто старые крыши. Если подсчитать, то это около 500 тысяч крыш и около 300 миллионов солнечных панелей, которые можно было бы установить. Это наша целевая группа рынка. И мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в эту программу», – говорит Поль Корнелиус.

Если сравнить дом с черепицей из солнечных панелей собственно с монтажом солнечных панелей на крыше, то решение, которое предлагает стартап, на несколько тысяч евро дороже. Но их солнечная черепица производится небольшими партиями с привлечением ручного труда.

Немцы обычно ориентируются на цену. Чтобы понравилась новая технология, им может понадобиться время.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Германии растет спрос на технологии с использованием альтернативных источников энергии. Одно из интересных решений – крыша, полностью сделанная из солнечных панелей, сообщает Deutsche Welle.".