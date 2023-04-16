Замість АЕС. У Німеччині встановлюють дахи з черепицею з сонячних панелей

У Німеччині зростає попит на технології з використанням альтернативних джерел енергії. Одне з цікавих рішень – дах, повністю зроблений із сонячних панелей, повідомляє Deutsche Welle.

Сьогодні останні три атомні електростанції Німеччини припинили роботу, що стало завершенням ери понад 60-річного виробництва атомної енергії в країні. Тож не дивно, що німці зараз цікавляться технологіями, які допоможуть не відчути дефіцит електроенергії.

Один із таких прикладів – новий і дуже особливий дах. Він виготовлений з черепиці із сонячних панелей. Вони й від негоди захистять, та електроенергію вироблять. Розробкою таких панелей займається німецький стартап.

«Ось простий приклад розрахунку: 1000 черепиць на даху. мають пікову потужність у 10 кВт. Залежно від того, в якому регіоні Німеччини ви живете, ви можете отримати близько 9 тисяч кВт, а іноді й 10 тисяч кіловат-годин на рік. Початкові інвестиції можуть окупитися приблизно за 20 років», – пояснює Поль Корнеліус, співзасновник стартапу Autarq.

Через енергетичну кризу дедалі більше німців прагнуть виробляти власну електроенергію. Державні субсидії також стимулюють попит.

«У Німеччині близько 15 мільйонів одно- та двосімейних будинків потребуватимуть реконструкції протягом наступних 30 років, щоб відповідати енергетичним стандартам. У них просто старі дахи. Якщо підрахувати, то це близько 500 тисяч дахів і близько 300 мільйонів сонячних панелей, які можна було б встановити. Це наша цільова група ринку. І ми з нетерпінням чекаємо можливості зробити свій внесок в цю програму», – каже Поль Корнеліус.

Якщо порівняти це з монтажем сонячних панелей на даху, рішення, яке пропонує стартап, на кілька тисяч євро дорожче. Але їхня сонячна черепиця виробляється невеличкими партіями із залученням ручної праці.

Німці зазвичай орієнтуються на ціну. Тож, аби вподобати нову технологію, їм може знадобитися час.