Их осталось 10. Ученые предупредили мир о вымирании редкого млекопитающего

В мире осталось всего 10 особей самого маленького морского млекопитающего в мире – вакиты, обитающего только в Калифорнийском заливе в Мексике. Популяция вакиты резко упала с 567 до 10 особей за последнее десятилетие, сообщает The Guardian.

Международная китобойная комиссия выпустила первое за свою 70-летнюю историю «предупреждение об исчезновении», чтобы предупредить об опасности, с которой сталкивается вакита, самое маленькое и находящееся под наибольшей угрозой исчезновения морское млекопитающее.

Недавнее исследование показывает, что у маленькой морской свиньи, обитающей только в Калифорнийском заливе в Мексике, осталось всего 10 особей. Он оказался на грани исчезновения из-за запутывания в рыболовных сетях, известных как «жаберные сети», которые сейчас запрещены в этом районе.

Научный комитет МКК заявил, что он серьезно обеспокоен по поводу выживания вакиты, и выпустил предупреждение, что необходимо для ее спасения. В нем говорится, что исчезновение морской свиньи неизбежно, если все жаберные сети не заменят альтернативными рыболовными снастями, которые защитят ее и средства к существованию рыбаков.

«Если этого не произойдет сейчас, будет слишком поздно», — говорится в заявлении.

Доктор Линдси Портер, заместитель председателя научного комитета МКК, сказала: «С помощью предупреждения об исчезновении мы хотели послать сигнал более широкой аудитории, чтобы все поняли, насколько это серьезно».

Морские свиньи длиной около 1,2–1,5 метров запутываются и погибают в жаберных сетях — плоских рыболовных сетях, подвешенных вертикально в воде. Эти сети используют браконьеры для охоты на тотоабу , рыбу, находящуюся под угрозой исчезновения, которая в китайской медицине ценится за свой плавательный пузырь и продается за баснословные деньги на черном рынке в Китае и Гонконге. В период роста торговли тотоаба популяция вакита резко упала с 567 до 10 особей за последнее десятилетие.

В 2022 году военно-морские силы Мексики в сотрудничестве с правительственными учреждениями установили бетонные блоки в зоне, известной как зона нулевой терпимости, и усилили меры по сдерживанию незаконного промысла жаберными сетями и защите вакиты. Есть некоторые свидетельства того, что незаконный рыбный промысел переместился на окраину зоны, создавая новые проблемные места.

Комитет, состоящий из 200 ведущих ученых, заявил, что эффект сдерживающих структур выглядит многообещающим. Но участие организованной преступности в промысле тотоаба и проблемы с соблюдением правил рыболовства в море затрудняют решение этой проблемы.

В более позитивном плане Портер сообщил, что в прошлом году был замечен по крайней мере один детеныш вакиты, что является признаком того, что особи здоровы.

«Есть как минимум один новенький малыш вакита», — сказал Портер. «Они не прекратили размножаться. Если мы сможем устранить это давление, популяция может восстановиться. Мы не можем сейчас остановиться».

По оценкам, прилов – или непреднамеренный вылов непромысловых видов – ежегодно приводит к гибели 300 000 китов, дельфинов и морских свиней.

Читайте также: Уникальное и единственное в своем роде животное нашли в Бразилии