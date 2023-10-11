Їх залишилося 10. Вчені попередили світ про вимирання рідкісного ссавця

У світі залишилося всього 10 особин найменшого морського ссавця у світі – вакіти, що живе тільки в Каліфорнійській затоці в Мексиці. Популяція каліфорнійської морської свині різко впала з 567 до 10 особин за останнє десятиліття, повідомляє The Guardian.

Міжнародна китобійна комісія випустила перше за свою 70-річну історію «попередження про зникнення», щоб попередити про небезпеку, з якою стикається вакіта, найменший морський ссавець, який перебуває під найбільшою загрозою зникнення.

Недавнє дослідження показує, що маленької морської свині, яка мешкає тільки в Каліфорнійській затоці в Мексиці, залишилося лише 10 особин. Вид опинився на межі зникнення через заплутування в рибальських сітках, відомих як «зяброві сітки», які зараз заборонені в цьому районі.

Науковий комітет МКК заявив, що він серйозно стурбований з приводу виживання вакіти, і попередив, що потрібне для її порятунку. Зникнення морської свині неминуче, якщо всі зяброві сіті не замінять альтернативними рибальськими снастями.

«Якщо це не станеться зараз, буде надто пізно», – йдеться у заяві.

Лікар Ліндсі Портер, заступник голови наукового комітету МКК, сказала: «За допомогою попередження про зникнення ми хотіли надіслати сигнал ширшій аудиторії, щоб усі зрозуміли, наскільки це серйозно».

Морські свині довжиною близько 1,2-1,5 метрів заплутуються і гинуть у зябрових сітках – плоских рибальських сітках, підвішених вертикально у воді. Ці сітки використовують браконьєри для полювання на тотоабу, рибу, яка перебуває під загрозою зникнення, яка в китайській медицині цінується за свій плавальний міхур і продається за нечувані гроші на чорному ринку в Китаї та Гонконгу. У період зростання торгівлі тотоаба популяція вакіти різко впала з 567 до 10 особин за останнє десятиліття.

У 2022 році військово-морські сили Мексики у співпраці з урядовими установами встановили бетонні блоки в зоні, відомої як зона нульової толерантності, і посилили заходи щодо стримування незаконного промислу зябровими сітками та захисту вагити. Є деякі свідчення, що незаконний рибний промисел перемістився на околицю зони, створюючи нові проблемні місця.

Комітет, що складається з 200 провідних учених, заявив, що ефект структур, що стримують, виглядає багатообіцяючим. Але участь організованої злочинності в промислі тотоаба і проблеми з дотриманням правил рибальства в морі ускладнюють вирішення цієї задачі.

У більш позитивному плані Портер повідомив, що минулого року було помічено принаймні одне дитинча вакіти, що є ознакою того, що ссавці здорові.

“Є як мінімум один новенький малюк вакіта”, – сказав Портер. «Вони не припинили розмножуватись. Якщо ми зможемо усунути цей тиск, населення може відновитися. Ми не можемо зараз зупинитись».

За оцінками, прилов – або ненавмисний вилов непромислових видів – щорічно призводить до загибелі 300 000 китів, дельфінів та морських свиней.