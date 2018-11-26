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Общество 26 ноября, 07:36 471

Кто получит субсидию «живыми деньгами»

Общество 26 ноября, 12:03 181 Елена Трубина
Кто получит субсидию «живыми деньгами»

В Минсоцполитики разъяснили порядок монетизации субсидий и кто будет иметь право на ее их получение.

Монетизацию решено провести в три этапа.

С 1 января 2019 года «живые деньги» на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает жилищную субсидию или льготу, будет получать их наличными.

Напомним, что Минсоцполитики вынесло на общественное обсуждение проект монетизации субсидий.

Автор: Елена Трубина

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