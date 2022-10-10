Как подготовить дом к зиме и чрезвычайным ситуациям — советы харьковчанам
Украина имеет достаточные запасы энергоносителей для стабильной подачи тепла зимой. В частности, жилой фонд Харьковской области уже на 89% готов к отопительному сезону.
Но в то же время остается реальная угроза вражеских атак по критической инфраструктуре. В регионах уже разрабатывают антикризисные планы, которые будут предусматривать все возможные сценарии, говорится в сообщении на сайте Харьковской ОВА.
Сейчас каждый украинец должен тоже подготовить свой дом как к зиме, так и к чрезвычайным ситуациям:
— уменьшите теплопотери (проведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери; определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации);
— подготовьте батареи (отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели, наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями);
— рассмотрите возможность установки дополнительных источников тепла (например, твердотопливный котел, подготовьте печное отопление, если есть);
— объедините домохозяйства (подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации);
— запаситесь твердым топливом, электрогенератором и топливом для него (закупите запас топлива: пеллеты, уголь, дрова и т.д.; самостоятельно или вместе с соседями купите электрогенератор и топливо для него).
Читайте также: Отопительный сезон в Харькове. Всего 50 домов будут без тепла – списокКатегории: Общество, Харьков; Теги: зима, отопительный сезон, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как подготовить дом к зиме и чрезвычайным ситуациям — советы харьковчанам".