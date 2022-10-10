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Как подготовить дом к зиме и чрезвычайным ситуациям — советы харьковчанам

Общество 18:27   10.10.2022
Елена Нагорная
Как подготовить дом к зиме и чрезвычайным ситуациям — советы харьковчанам

Украина имеет достаточные запасы энергоносителей для стабильной подачи тепла зимой. В частности, жилой фонд Харьковской области уже на 89% готов к отопительному сезону.

Но в то же время остается реальная угроза вражеских атак по критической инфраструктуре. В регионах уже разрабатывают антикризисные планы, которые будут предусматривать все возможные сценарии, говорится в сообщении на сайте Харьковской ОВА.

Сейчас каждый украинец должен тоже подготовить свой дом как к зиме, так и к чрезвычайным ситуациям:

— уменьшите теплопотери (проведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери; определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации);

— подготовьте батареи (отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели, наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями);

— рассмотрите возможность установки дополнительных источников тепла (например, твердотопливный котел, подготовьте печное отопление, если есть);

— объедините домохозяйства (подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации);

— запаситесь твердым топливом, электрогенератором и топливом для него (закупите запас топлива: пеллеты, уголь, дрова и т.д.; самостоятельно или вместе с соседями купите электрогенератор и топливо для него).

Читайте также: Отопительный сезон в Харькове. Всего 50 домов будут без тепла – список

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 18:27;

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