Как подготовить дом к зиме и чрезвычайным ситуациям — советы харьковчанам

Украина имеет достаточные запасы энергоносителей для стабильной подачи тепла зимой. В частности, жилой фонд Харьковской области уже на 89% готов к отопительному сезону.

Но в то же время остается реальная угроза вражеских атак по критической инфраструктуре. В регионах уже разрабатывают антикризисные планы, которые будут предусматривать все возможные сценарии, говорится в сообщении на сайте Харьковской ОВА.

Сейчас каждый украинец должен тоже подготовить свой дом как к зиме, так и к чрезвычайным ситуациям:

— уменьшите теплопотери (проведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери; определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации);

— подготовьте батареи (отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели, наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями);

— рассмотрите возможность установки дополнительных источников тепла (например, твердотопливный котел, подготовьте печное отопление, если есть);

— объедините домохозяйства (подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации);

— запаситесь твердым топливом, электрогенератором и топливом для него (закупите запас топлива: пеллеты, уголь, дрова и т.д.; самостоятельно или вместе с соседями купите электрогенератор и топливо для него).