Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам

Україна має достатні запаси енергоносіїв для стабільної подачі тепла взимку. Зокрема, житловий фонд Харківської області вже на 89% готовий до опалювального сезону.

Але водночас залишається реальна загроза ворожих атак по критичній інфраструктурі. У регіонах вже розробляють антикризові плани, які передбачатимуть усі можливі сценарії, йдеться у повідомленні на сайті Харківської ОВА.

Зараз кожен українець має також підготувати свій будинок як до зими, так і до надзвичайних ситуацій:

– зменшіть тепловтрати (проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері; визначіть одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації);

– підготуйте батареї (відсуньте меблі від батарей, зберіть штори, зніміть декоративні панелі, наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями);

– розгляньте можливість встановлення додаткових джерел тепла (наприклад, твердопаливний котел, підготуйте пічне опалення, якщо є);

– об’єднайте домогосподарства (підготуйте план, домовтеся з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації);

– запасіться твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього (закупіть запас палива: палети, вугілля, дрова тощо; самостійно або разом з сусідами купіть електрогенератор та пальне для нього).