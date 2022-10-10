Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам

Суспільство 18:27   10.10.2022
Олена Нагорна
Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам

Україна має достатні запаси енергоносіїв для стабільної подачі тепла взимку. Зокрема, житловий фонд Харківської області вже на 89% готовий до опалювального сезону.

Але водночас залишається реальна загроза ворожих атак по критичній інфраструктурі. У регіонах вже розробляють антикризові плани, які передбачатимуть усі можливі сценарії, йдеться у повідомленні на сайті Харківської ОВА.

Зараз кожен українець має також підготувати свій будинок як до зими, так і до надзвичайних ситуацій:

– зменшіть тепловтрати (проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері; визначіть одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації);

– підготуйте батареї (відсуньте меблі від батарей, зберіть штори, зніміть декоративні панелі, наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями);

– розгляньте можливість встановлення додаткових джерел тепла (наприклад, твердопаливний котел, підготуйте пічне опалення, якщо є);

– об’єднайте домогосподарства (підготуйте план, домовтеся з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації);

– запасіться твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього (закупіть запас палива: палети, вугілля, дрова тощо; самостійно або разом з сусідами купіть електрогенератор та пальне для нього).

Читайте також: Опалювальний сезон у Харкові. Усього 50 будинків будуть без тепла – список

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:10
Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові
21:34
Електропостачання Харкова та області відновлено в повному обсязі – ОВА
21:00
Отруєння грибами: у вересні вже потрапили до лікарні троє жителів Харківщини
20:02
У Харкові трамвай №8 два дні ходитиме по-іншому
19:37
17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано

Ви читали новину: «Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 18:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам".