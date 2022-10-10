Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам
Україна має достатні запаси енергоносіїв для стабільної подачі тепла взимку. Зокрема, житловий фонд Харківської області вже на 89% готовий до опалювального сезону.
Але водночас залишається реальна загроза ворожих атак по критичній інфраструктурі. У регіонах вже розробляють антикризові плани, які передбачатимуть усі можливі сценарії, йдеться у повідомленні на сайті Харківської ОВА.
Зараз кожен українець має також підготувати свій будинок як до зими, так і до надзвичайних ситуацій:
– зменшіть тепловтрати (проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері; визначіть одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації);
– підготуйте батареї (відсуньте меблі від батарей, зберіть штори, зніміть декоративні панелі, наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями);
– розгляньте можливість встановлення додаткових джерел тепла (наприклад, твердопаливний котел, підготуйте пічне опалення, якщо є);
– об’єднайте домогосподарства (підготуйте план, домовтеся з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації);
– запасіться твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього (закупіть запас палива: палети, вугілля, дрова тощо; самостійно або разом з сусідами купіть електрогенератор та пальне для нього).
Читайте також: Опалювальний сезон у Харкові. Усього 50 будинків будуть без тепла – списокКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, отопительный сезон, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як підготувати дім до зими та надзвичайних ситуацій – поради харків’янам".