Live
  • Среда 12.10.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов

Общество 11:58   11.10.2022
Оксана Горун
Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в город продолжают возвращаться жители — процесс активизировался после освобождения большей части Харьковской области в сентябре.

По словам мэра, в Харьков после освобождения территорий Харьковской области возвращаются харьковчане, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Стреляют по всей стране. Люди уже поняли, что безопасных мест нет, и уезжают домой», — отметил Терехов.

По его словам, сейчас население Харькова составляет 1,1 млн человек.

Читайте также: Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине

Также со ссылкой на мэра в горсовете сообщили о том, что 11 октября в Харькове полностью заработал весь транспорт. На маршруты вернулись трамваи и троллейбусы, которые остановились 10 октября из-за обесточивания города. Также с 6:30 утра работает метрополитен.

Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

22:10
Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове
22:52
Терехов рассказал, грозят ли Харькову веерные отключения света
22:35
Завтра транспорт в Харькове будет ходить по расписанию — Терехов
13:54
В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротранс
11:36
Разрушения глобальнейшие. Прогнозов делать не буду — мэр Харькова Терехов

Вы читали новость: «Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 11:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов".