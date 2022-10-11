Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в город продолжают возвращаться жители — процесс активизировался после освобождения большей части Харьковской области в сентябре.

По словам мэра, в Харьков после освобождения территорий Харьковской области возвращаются харьковчане, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Стреляют по всей стране. Люди уже поняли, что безопасных мест нет, и уезжают домой», — отметил Терехов.

По его словам, сейчас население Харькова составляет 1,1 млн человек.

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Также со ссылкой на мэра в горсовете сообщили о том, что 11 октября в Харькове полностью заработал весь транспорт. На маршруты вернулись трамваи и троллейбусы, которые остановились 10 октября из-за обесточивания города. Также с 6:30 утра работает метрополитен.