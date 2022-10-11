Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в город продолжают возвращаться жители — процесс активизировался после освобождения большей части Харьковской области в сентябре.
По словам мэра, в Харьков после освобождения территорий Харьковской области возвращаются харьковчане, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
«Стреляют по всей стране. Люди уже поняли, что безопасных мест нет, и уезжают домой», — отметил Терехов.
По его словам, сейчас население Харькова составляет 1,1 млн человек.
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Также со ссылкой на мэра в горсовете сообщили о том, что 11 октября в Харькове полностью заработал весь транспорт. На маршруты вернулись трамваи и троллейбусы, которые остановились 10 октября из-за обесточивания города. Также с 6:30 утра работает метрополитен.Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: возвращаются, терехов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди поняли, что безопасных мест нет, и возвращаются в Харьков — Терехов".