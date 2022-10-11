Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине
Отключения света могут проводить для стабилизации ситуации в энергосети.
«Для стабилизации ситуации в энергосети возможны временные отключения света в промежуток времени (ориентировочно) с 9:30 до 11:30. Выборочно. Диспетчеры контролируют, где необходимо. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.
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Отметим, что в Харькове и области после обстрела критической инфраструктуры 10 октября уже полностью восстановили энергоснабжение. Также запитали Львов и Львовскую область. При этом в Киеве вводят график веерных отключений.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", свет, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине".