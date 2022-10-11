Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине

Отключения света могут проводить для стабилизации ситуации в энергосети.

«Для стабилизации ситуации в энергосети возможны временные отключения света в промежуток времени (ориентировочно) с 9:30 до 11:30. Выборочно. Диспетчеры контролируют, где необходимо. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

Отметим, что в Харькове и области после обстрела критической инфраструктуры 10 октября уже полностью восстановили энергоснабжение. Также запитали Львов и Львовскую область. При этом в Киеве вводят график веерных отключений.