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Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине

Общество 10:05   11.10.2022
Оксана Горун
Энергетики предупредили о возможных временных отключениях света на Харьковщине

Отключения света могут проводить для стабилизации ситуации в энергосети.

«Для стабилизации ситуации в энергосети возможны временные отключения света в промежуток времени (ориентировочно) с 9:30 до 11:30. Выборочно. Диспетчеры контролируют, где необходимо. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

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Отметим, что в Харькове и области после обстрела критической инфраструктуры 10 октября уже полностью восстановили энергоснабжение. Также запитали Львов и Львовскую область. При этом в Киеве вводят график веерных отключений.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 10:05;

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