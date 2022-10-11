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Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині

Суспільство 10:05   11.10.2022
Оксана Горун
Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині

Відключення світла можуть проводити для стабілізації ситуації в енергомережі.

“Для стабілізації ситуації в енергомережі можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу (орієнтовно) з 9:30 до 11:30. Вибірково. Диспетчери контролюють, де необхідно. Робимо все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми”, – повідомили у пресслужбі. Харківобленерго.

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Зазначимо, що у Харкові та області після обстрілу критичної інфраструктури 10 жовтня вже повністю відновили енергопостачання. Також заживили Львів та Львівську область. При цьому в Києві запроваджують графік віялових відключень.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині".