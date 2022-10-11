Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині

Відключення світла можуть проводити для стабілізації ситуації в енергомережі.

“Для стабілізації ситуації в енергомережі можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу (орієнтовно) з 9:30 до 11:30. Вибірково. Диспетчери контролюють, де необхідно. Робимо все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми”, – повідомили у пресслужбі. Харківобленерго.

Зазначимо, що у Харкові та області після обстрілу критичної інфраструктури 10 жовтня вже повністю відновили енергопостачання. Також заживили Львів та Львівську область. При цьому в Києві запроваджують графік віялових відключень.