Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині
Відключення світла можуть проводити для стабілізації ситуації в енергомережі.
“Для стабілізації ситуації в енергомережі можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу (орієнтовно) з 9:30 до 11:30. Вибірково. Диспетчери контролюють, де необхідно. Робимо все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми”, – повідомили у пресслужбі. Харківобленерго.
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Зазначимо, що у Харкові та області після обстрілу критичної інфраструктури 10 жовтня вже повністю відновили енергопостачання. Також заживили Львів та Львівську область. При цьому в Києві запроваджують графік віялових відключень.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", свет, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині".