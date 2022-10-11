СБУ ліквідувала на Харківщині дві групи “вагнерівців” (відео)
Пресслужба СБУ опублікувала відео операції з ліквідації двох груп диверсантів ПВК “Вагнер” на Харківщині.
За інформацією СБУ, вагнерівці були озброєні автоматами, РПГ, гранатами, але їм це не допомогло. Їхні бази встановила аеророзвідка, а СБУ провела штурм.
“Одного ліквідували, четверо взяли в полон. Серед захоплених “вагнерівців” – командир ворожої ДРГ”, – зазначили у пресслужбі СБУ.
Там повідомили, що командир уже передає СБУ важливу розвідінформацію, у тому числі – про влаштовані окупантами катівні для українців. Епізод допиту захопленого командира є у відео. Він намагався приховувати завдання своєї диверсійної групи. “Вагнерівець” заявив, що його завданням було “спостерігати” і що мали підійти додаткові сили.
Читайте також: Противник не може зупинити контрнаступ на Харківському напрямку – Генштаб
“Але СБУ вже встановила, що насправді ця ДРГ займалася тортурами українців”, – зазначили в Службі безпеки України.Категорії: Події, Харків; Теги: війна, Вагнеровцы, дрг, знищили, СБУ; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «СБУ ліквідувала на Харківщині дві групи “вагнерівців” (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 09:40;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ ліквідувала на Харківщині дві групи “вагнерівців” (відео)".