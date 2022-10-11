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СБУ ліквідувала на Харківщині дві групи “вагнерівців” (відео)

Події 09:40   11.10.2022
Олексій Наумов
СБУ ліквідувала на Харківщині дві групи “вагнерівців” (відео)

Пресслужба СБУ опублікувала відео операції з ліквідації двох груп диверсантів ПВК “Вагнер” на Харківщині.

За інформацією СБУ, вагнерівці були озброєні автоматами, РПГ, гранатами, але їм це не допомогло. Їхні бази встановила аеророзвідка, а СБУ провела штурм.

“Одного ліквідували, четверо взяли в полон. Серед захоплених “вагнерівців” – командир ворожої ДРГ”, – зазначили у пресслужбі СБУ.

Там повідомили, що командир уже передає СБУ важливу розвідінформацію, у тому числі – про влаштовані окупантами катівні для українців. Епізод допиту захопленого командира є у відео. Він намагався приховувати завдання своєї диверсійної групи. “Вагнерівець” заявив, що його завданням було “спостерігати” і що мали підійти додаткові сили.

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“Але СБУ вже встановила, що насправді ця ДРГ займалася тортурами українців”, – зазначили в Службі безпеки України.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 09:40;

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