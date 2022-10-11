СБУ ликвидировала на Харьковщине две группы «вагнеровцев» (видео)

Пресс-служба СБУ опубликовала видео операции по ликвидации двух групп диверсантов ЧВК «Вагнер» на Харьковщине.

По информации СБУ, «вагнеровцы» были вооружены автоматами, РПГ, гранатами, но им это не помогло. Их базы установила аэроразведка, а СБУ провела штурм.

«Одного ликвидировали, четверых взяли в плен. Среди захваченных «вагнеровцев» — командир вражеской ДРГ», — отметили в пресс-службе СБУ.

Там сообщили, что командир уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе — об устроенных оккупантами застенках для украинцев. Эпизод допроса захваченного командира есть в видео. Он пытался скрывать задачи своей диверсионной группы. «Вагнеровец» заявил, что его задачей было «наблюдать» и что должны были подойти дополнительные силы.

«Но СБУ уже установила, что, на самом деле, эта ДРГ занималась пытками украинцев», — отметили в Службе безопасности Украины.