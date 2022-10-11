Люди зрозуміли, що безпечних місць немає і повертаються до Харкова – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що до міста продовжують повертатися мешканці – процес активізувався після звільнення більшої частини Харківської області у вересні.

За словами мера, до Харкова після звільнення територій Харківської області повертаються харків’яни, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

“Стріляють по всій країні. Люди вже зрозуміли, що безпечних місць немає, і їдуть додому”, – зазначив Терехов.

За його словами, зараз населення Харкова становить 1,1 млн осіб.

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Також із посиланням на мера в міськраді повідомили про те, що 11 жовтня у Харкові повністю запрацював весь транспорт. На маршрути повернулися трамваї та тролейбуси, які зупинилися 10 жовтня через знеструмлення міста. Також з 6:30 ранку працює метрополітен.