«Апокалипсис» в селе Великие Проходы на Харьковщине после оккупации (фото)

Село Великие Проходы на севере Харьковской области, расположенное в 10 километрах от границы с РФ, враг фактически сравнял с землей.

Населенный пункт был под оккупацией с первого дня широкомасштабного вторжения РФ в Украину, и освобожден в результате успешного контрнаступления Сил обороны 11 сентября, пишет АрміяInform.

Журналисты отмечают, что людей в Великих Проходах почти нет, за все время пребывания в селе они встретили лишь одного пожилого мужчину, но он отказался говорить.

По впечатлениям корреспондентов, атмосфера в населенном пункте «напоминает апокалипсис»: почти полностью уничтожены жилые дома, Z на каждой стене, разрушенный лицей, куча взрывоопасных предметов — в траве, кустах, в разрушенных и даже уцелевших домах.

«В центре села возле заброшенного сельского здания, конечно же, с огромным рашистским Z на все двери, растет елка, украшенная новогодними игрушками и гирляндой… Здесь как будто остановилась жизнь с приходом российских войск. И елка с гирляндами — некое воспоминание из прошлой жизни, которая кажется больше никогда уже не вернется в Великие Проходы такой, как была…», — пишет издание.