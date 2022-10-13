«Апокалипсис» в селе Великие Проходы на Харьковщине после оккупации (фото)
Село Великие Проходы на севере Харьковской области, расположенное в 10 километрах от границы с РФ, враг фактически сравнял с землей.
Населенный пункт был под оккупацией с первого дня широкомасштабного вторжения РФ в Украину, и освобожден в результате успешного контрнаступления Сил обороны 11 сентября, пишет АрміяInform.
Журналисты отмечают, что людей в Великих Проходах почти нет, за все время пребывания в селе они встретили лишь одного пожилого мужчину, но он отказался говорить.
По впечатлениям корреспондентов, атмосфера в населенном пункте «напоминает апокалипсис»: почти полностью уничтожены жилые дома, Z на каждой стене, разрушенный лицей, куча взрывоопасных предметов — в траве, кустах, в разрушенных и даже уцелевших домах.
«В центре села возле заброшенного сельского здания, конечно же, с огромным рашистским Z на все двери, растет елка, украшенная новогодними игрушками и гирляндой… Здесь как будто остановилась жизнь с приходом российских войск. И елка с гирляндами — некое воспоминание из прошлой жизни, которая кажется больше никогда уже не вернется в Великие Проходы такой, как была…», — пишет издание.
Категории: Общество, Харьков; Теги: великие проходы, окупація, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Апокалипсис» в селе Великие Проходы на Харьковщине после оккупации (фото)".