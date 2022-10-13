“Апокаліпсис” у селі Великі Проходи на Харківщині після окупації (фото)

Село Великі Проходи на півночі Харківської області, розташоване за 10 кілометрів від кордону з РФ, ворог фактично зрівняв із землею.

Населений пункт був під окупацією з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і звільнений внаслідок успішного контрнаступу Сил оборони 11 вересня, пише АрміяInform.

Журналісти зазначають, що людей у ​​Великих Проходах майже немає, за весь час перебування у селі вони зустріли лише одного літнього чоловіка, але він відмовився говорити.

За враженнями кореспондентів, атмосфера в населеному пункті “нагадує апокаліпсис”: майже повністю знищені житлові будинки, Z на кожній стіні, зруйнований ліцей, купа вибухонебезпечних предметів – у траві, кущах, зруйнованих і навіть уцілілих домах.

“У центрі села біля закинутої сільської будівлі, звісно ж, з величезним рашистським Z на всі двері, росте ялинка, прикрашена новорічними іграшками та гірляндою… Тут наче зупинилося життя з приходом російських військ. І ялинка з гірляндами − такий собі спогад з минулого життя, яке здається більше ніколи вже не повернеться до Великих Проходів таким, як було…”, – пише видання.