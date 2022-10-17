По Харькову бродил переодетый бурят

Бурят имел при себе русский паспорт и военный билет.

Вчера вечером в Харькове полиция поймала на улице блуждающего бурята, сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Задержанный оказался переодетым в гражданское русским военным.

Как именно бурят оказался в Харькове, пока неизвестно.