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По Харькову бродил переодетый бурят

Происшествия 12:46   17.10.2022
Оксана Якушко
По Харькову бродил переодетый бурят

Бурят имел при себе русский паспорт и военный билет. 

Вчера вечером в Харькове полиция поймала на улице блуждающего бурята, сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Задержанный оказался переодетым в гражданское русским военным.

Как именно бурят оказался в Харькове, пока неизвестно.

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Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 12:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову бродил переодетый бурят".