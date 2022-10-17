По Харькову бродил переодетый бурят
Бурят имел при себе русский паспорт и военный билет.
Вчера вечером в Харькове полиция поймала на улице блуждающего бурята, сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Задержанный оказался переодетым в гражданское русским военным.
Как именно бурят оказался в Харькове, пока неизвестно.
Читайте также: На Харьковщине в плен сдался очередной мобилизированный из РФ (видео)Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бурят, военный билет, паспорт, переодетый, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «По Харькову бродил переодетый бурят»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 12:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову бродил переодетый бурят".