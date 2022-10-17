Харковом блукав перевдягнений бурят

Бурят мав при собі російський паспорт та військовий квиток.

Учора ввечері у Харкові поліція спіймала на вулиці блукаючого бурята, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Затриманий виявився переодягнутим у громадянське російським військовим.

Як саме бурятів опинився у Харкові, наразі невідомо.