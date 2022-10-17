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Харковом блукав перевдягнений бурят

Події 12:46   17.10.2022
Оксана Якушко
Харковом блукав перевдягнений бурят

Бурят мав при собі російський паспорт та військовий квиток. 

Учора ввечері у Харкові поліція спіймала на вулиці блукаючого бурята, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Затриманий виявився переодягнутим у громадянське російським військовим.

Як саме бурятів опинився у Харкові, наразі невідомо.

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Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 12:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харковом блукав перевдягнений бурят".