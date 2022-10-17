Харковом блукав перевдягнений бурят
Бурят мав при собі російський паспорт та військовий квиток.
Учора ввечері у Харкові поліція спіймала на вулиці блукаючого бурята, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Затриманий виявився переодягнутим у громадянське російським військовим.
Як саме бурятів опинився у Харкові, наразі невідомо.
Читайте також: На Харківщині у полон здався черговий мобілізований із РФ (відео)Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бурят, военный билет, паспорт, переодетый, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 12:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харковом блукав перевдягнений бурят".