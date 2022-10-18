Электрички вновь будут доезжать до поселка Слатино на севере от Харькова

С 19 октября восстанавливается пригородное железнодорожное сообщение с поселком Слатино за счет продления маршрута Харьков-Дергачи.

Об этом сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

— поезд № 6001/6002 будет отправляться со станции «Слатино» в 06:20, прибывать на станцию «Харьков-Пассажирский» в 07:15. Обратно электричка будет выезжать в 07:30 и прибывать в Слатино в 08:29;

— поезд № 6003/6004 будет отправляться со станции «Слатино» в 08:44, прибывать на станцию «Харьков-Пассажирский» в 09:37. Обратно электричка будет выезжать в 09:52 и прибывать в Слатино в 10:51;

— поезд № 6005 будет отправляться из Слатино в 11:06 и прибывать на станцию «Харьков-Пассажирский» в 12:00.

— поезд № 6006/6007 со станции «Харьков-Пассажирский» будет отправляться в 17:15 и прибывать в Слатино в 18:15. В обратном направлении электричка будет выезжать в 18:30 и прибывать на конечную станцию в 19:24.

«Поезд будет останавливаться на всех промежуточных остановочных пунктах», — говорится в сообщении.