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Електрички знову доїжджатимуть до селища Слатине на півночі від Харкова

Суспільство 21:06   18.10.2022
Олена Нагорна
Електрички знову доїжджатимуть до селища Слатине на півночі від Харкова

Із 19 жовтня відновлюється приміське залізничне сполучення з селищем Слатине за рахунок подовження маршруту Харків-Дергачі.

Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

– поїзд № 6001/6002 відправлятиметься зі станції “Слатине” о 06:20, прибуватиме на станцію “Харків-Пасажирський” о 07:15. Назад електричка виїжджатиме о 07:30 і прибуватиме в Слатине о 08:29;

– поїзд № 6003/6004 відправлятиметься зі станції “Слатине” о 08:44, прибуватиме на станцію “Харків-Пасажирський” о 09:37. Назад електричка виїжджатиме о 09:52 і прибуватиме в Слатине о 10:51;

– поїзд № 6005 відправлятиметься зі Слатиного об 11:06 та прибуватиме на станцію “Харків-Пасажирський” о 12:00.

– поїзд № 6006/6007 зі станції “Харків-Пасажирський” відправлятиметься о 17:15 та прибуватиме в Слатине о 18:15. У зворотному напрямку електричка виїжджатиме о 18:30 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:24.

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“Потяг зупинятиметься на усіх проміжних зупиночних пунктах”, – йдеться в повідомленні.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 21:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрички знову доїжджатимуть до селища Слатине на півночі від Харкова".