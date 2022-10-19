В Харькове последствия обстрелов устранили в 4672 домах: что было разбито
В Харькове восстановительные работы проходят в режиме нон-стоп. Об их промежуточных результатах сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
По данным горсовета, с момента начала полномасштабного второжения РФ, в Харькове уже устранили повреждения в 4672 домах.
Наиболее распространенными работами является замена или забивание вылетевших от взрывной волны окон. Такие работы провели в 3,3 тыс. домов.
Кроме окон, существенно пострадали крыши. Кровли уже восстановили в 942 домах.
В 251 доме в восстановлении нуждались подъезды и входные группы. В 168 зданиях строители «реанимировали» пострадавшие стены.
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Работы продолжаются, так как повреждений в городе еще много.
«В результате обстрелов в Харькове в 1864 домах повреждены кровли, в 744 многоквартирных домах — входные группы, в 1020 домах — стены, в 4390 домах — окна», — привели последние статданные в мэрии.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, дома, мэрия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 12:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове последствия обстрелов устранили в 4672 домах: что было разбито".