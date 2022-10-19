В Харькове последствия обстрелов устранили в 4672 домах: что было разбито

В Харькове восстановительные работы проходят в режиме нон-стоп. Об их промежуточных результатах сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

По данным горсовета, с момента начала полномасштабного второжения РФ, в Харькове уже устранили повреждения в 4672 домах.

Наиболее распространенными работами является замена или забивание вылетевших от взрывной волны окон. Такие работы провели в 3,3 тыс. домов.

Кроме окон, существенно пострадали крыши. Кровли уже восстановили в 942 домах.

В 251 доме в восстановлении нуждались подъезды и входные группы. В 168 зданиях строители «реанимировали» пострадавшие стены.

Работы продолжаются, так как повреждений в городе еще много.

«В результате обстрелов в Харькове в 1864 домах повреждены кровли, в 744 многоквартирных домах — входные группы, в 1020 домах — стены, в 4390 домах — окна», — привели последние статданные в мэрии.