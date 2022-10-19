У Харкові наслідки обстрілів усунули у 4672 будинках: що було розбито

У Харкові відновлювальні роботи відбуваються у режимі нон-стоп. Про їхні проміжні результати повідомила пресслужба Харківської мерії.

За даними міськради, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові вже усунули пошкодження у 4672 будинках.

Найбільш поширеними роботами є заміна або забивання вікон, що вилетіли від вибухової хвилі. Такі роботи провели у 3,3 тис. будинків.

Окрім вікон, суттєво постраждали дахи. Покрівлі вже відновили у 942 будинках.

У 251 будинку відновлення потребували під’їзди та вхідні групи. У 168 будинках будівельники “реанімували” постраждалі стіни.

Роботи продовжуються, оскільки пошкоджень у місті ще багато.

“У результаті обстрілів у Харкові в 1864 будинках пошкоджено покрівлі, у 744 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1020 будинках – стіни, у 4390 будинках – вікна”, – навели останні статдані в мерії.