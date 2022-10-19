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У Харкові наслідки обстрілів усунули у 4672 будинках: що було розбито

Суспільство 12:24   19.10.2022
Оксана Горун
У Харкові наслідки обстрілів усунули у 4672 будинках: що було розбито

У Харкові відновлювальні роботи відбуваються у режимі нон-стоп. Про їхні проміжні результати повідомила пресслужба Харківської мерії.

За даними міськради, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові вже усунули пошкодження у 4672 будинках.

Найбільш поширеними роботами є заміна або забивання вікон, що вилетіли від вибухової хвилі. Такі роботи провели у 3,3 тис. будинків.

У Харкові вставляють нові вікна замість вибитих обстрілами в тисячах будинків

Окрім вікон, суттєво постраждали дахи. Покрівлі вже відновили у 942 будинках.

Розбитий дах будинку в Харкові до ремонту - фото мерії

Розбитий дах будинку у Харкові після ремонту - фото мерії

У 251 будинку відновлення потребували під’їзди та вхідні групи. У 168 будинках будівельники “реанімували” постраждалі стіни.

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Роботи продовжуються, оскільки пошкоджень у місті ще багато.

“У результаті обстрілів у Харкові в 1864 будинках пошкоджено покрівлі, у 744 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1020 будинках – стіни, у 4390 будинках – вікна”, – навели останні статдані в мерії.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 12:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові наслідки обстрілів усунули у 4672 будинках: що було розбито".