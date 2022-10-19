У Харкові наслідки обстрілів усунули у 4672 будинках: що було розбито
У Харкові відновлювальні роботи відбуваються у режимі нон-стоп. Про їхні проміжні результати повідомила пресслужба Харківської мерії.
За даними міськради, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові вже усунули пошкодження у 4672 будинках.
Найбільш поширеними роботами є заміна або забивання вікон, що вилетіли від вибухової хвилі. Такі роботи провели у 3,3 тис. будинків.
Окрім вікон, суттєво постраждали дахи. Покрівлі вже відновили у 942 будинках.
У 251 будинку відновлення потребували під’їзди та вхідні групи. У 168 будинках будівельники “реанімували” постраждалі стіни.
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Роботи продовжуються, оскільки пошкоджень у місті ще багато.
“У результаті обстрілів у Харкові в 1864 будинках пошкоджено покрівлі, у 744 багатоквартирних будинках – вхідні групи, у 1020 будинках – стіни, у 4390 будинках – вікна”, – навели останні статдані в мерії.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, дома, мэрия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 12:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові наслідки обстрілів усунули у 4672 будинках: що було розбито".