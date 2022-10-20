Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут

С 9:00 до 15:00 21 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Николая Бажана, на участке от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской.

Это связано с ремонтными работами на трамвайных путях, сообщают в горсовете.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом: Новожаново — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — Южный вокзал.