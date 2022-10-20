Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут
С 9:00 до 15:00 21 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Николая Бажана, на участке от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской.
Это связано с ремонтными работами на трамвайных путях, сообщают в горсовете.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом: Новожаново — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — Южный вокзал.
Читайте также: Хотели продать, но из-за войны подарили: 20 б/у трамваев отдала Харькову ПрагаКатегории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, трамвай, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут".