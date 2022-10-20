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Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут

Общество 19:47   20.10.2022
Елена Нагорная
Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут

С 9:00 до 15:00 21 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Николая Бажана, на участке от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской.

Это связано с ремонтными работами на трамвайных путях, сообщают в горсовете.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом: Новожаново — ул. Москалевская — ул. Конева — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — Южный вокзал.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский трамвай №7 завтра изменит маршрут".