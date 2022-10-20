Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут

Із 9:00 до 15:00 21 жовтня буде заборонено рух трамваїв по вул. Миколи Бажана, на ділянці від розворотного кола “Новоселівка” до вул. Москалівської.

Це пов’язано із ремонтними роботами на трамвайних коліях, повідомляють у міськраді.

На цей період рух трамваїв буде організований наступним чином: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – Південний вокзал.