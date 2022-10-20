Live
  • Четвер 20.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.76
    • 🟢

Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут

Суспільство 19:47   20.10.2022
Олена Нагорна
Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут

Із 9:00 до 15:00 21 жовтня буде заборонено рух трамваїв по вул. Миколи Бажана, на ділянці від розворотного кола “Новоселівка” до вул. Москалівської.

Це пов’язано із ремонтними роботами на трамвайних коліях, повідомляють у міськраді.

На цей період рух трамваїв буде організований наступним чином: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – Південний вокзал.

Читайте також: 20 списаних, але працездатних трамваїв подарувала Харкову Прага

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:26
Економія в Харкові: у метро відключили ескалатори та зменшили освітлення
19:02
Ворожі безпілотники були помічені в Харківській області – Генштаб
18:41
252 пошкоджені об’єкти вже відновили на Харківщині – Синєгубов
18:14
Сьогодні і завтра віялові відключення світла в Харкові не плануються – Терехов
17:57
Заміна вікон у Харкові: 3 мільйони за день перерахували новоствореній фірмі

Ви читали новину: «Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 19:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут".