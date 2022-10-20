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В Кулиничах восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (фото)

Общество 10:22   20.10.2022
Оксана Горун
В Кулиничах восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (фото)

В жилых домах по ул. Грищенко и Юбилейной в Кулиничах разбирают завалы, отстраивают стены и ремонтируют крыши. 

О работах в поселке, который не так давно вошел в границы Харькова и стал частью Немышлянского района, сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

Разрушенный дом в Кулиничах в Харькове

«В жилых домах по ул. Грищенко завершаются работы по разбору завалов, начат демонтаж плит перекрытия и восстановление кирпичной кладки на кровле и в квартирах жителей. Также в одном из домов на ул. Юбилейной восстанавливают фасадную стену», — перечислили в мэрии.

В доме отстраивают крышу после обстрелов

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Дом в Кулиничах после обстрелов Харькова

Напомним, также работы идут в панельных высотках Немышлянского района. В одной из них из-за обстрелов рухнула часть стены.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Кулиничах восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (фото)".