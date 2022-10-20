В Кулиничах восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (фото)

В жилых домах по ул. Грищенко и Юбилейной в Кулиничах разбирают завалы, отстраивают стены и ремонтируют крыши.

О работах в поселке, который не так давно вошел в границы Харькова и стал частью Немышлянского района, сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

«В жилых домах по ул. Грищенко завершаются работы по разбору завалов, начат демонтаж плит перекрытия и восстановление кирпичной кладки на кровле и в квартирах жителей. Также в одном из домов на ул. Юбилейной восстанавливают фасадную стену», — перечислили в мэрии.

Напомним, также работы идут в панельных высотках Немышлянского района. В одной из них из-за обстрелов рухнула часть стены.