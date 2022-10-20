В Кулиничах восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (фото)
В жилых домах по ул. Грищенко и Юбилейной в Кулиничах разбирают завалы, отстраивают стены и ремонтируют крыши.
О работах в поселке, который не так давно вошел в границы Харькова и стал частью Немышлянского района, сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
«В жилых домах по ул. Грищенко завершаются работы по разбору завалов, начат демонтаж плит перекрытия и восстановление кирпичной кладки на кровле и в квартирах жителей. Также в одном из домов на ул. Юбилейной восстанавливают фасадную стену», — перечислили в мэрии.
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Напомним, также работы идут в панельных высотках Немышлянского района. В одной из них из-за обстрелов рухнула часть стены.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, дом, кулиничи, мэрия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Кулиничах восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (фото)".