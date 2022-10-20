У Кулиничах відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами (фото)

У житлових будинках на вул. Грищенка та Ювілейній у Кулиничах розбирають завали, відбудовують стіни та ремонтують дахи.

Про роботи у селищі, яке не так давно увійшло до кордонів Харкова і стало частиною Немишлянського району, повідомила пресслужба Харківської мерії.

“У житлових будинках по вул. Грищенка завершуються роботи з розбору завалів, розпочато демонтаж плит перекриття та відновлення цегляної кладки на покрівлі та у квартирах мешканців. Також в одному з будинків на вул. Ювілейній відновлюють фасадну стіну”, – перерахували в мерії.

Нагадаємо, також роботи йдуть у панельних висотках Немишлянського району. В одній із них через обстріл повалилася частина стіни.