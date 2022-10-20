У Кулиничах відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами (фото)
У житлових будинках на вул. Грищенка та Ювілейній у Кулиничах розбирають завали, відбудовують стіни та ремонтують дахи.
Про роботи у селищі, яке не так давно увійшло до кордонів Харкова і стало частиною Немишлянського району, повідомила пресслужба Харківської мерії.
“У житлових будинках по вул. Грищенка завершуються роботи з розбору завалів, розпочато демонтаж плит перекриття та відновлення цегляної кладки на покрівлі та у квартирах мешканців. Також в одному з будинків на вул. Ювілейній відновлюють фасадну стіну”, – перерахували в мерії.
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Нагадаємо, також роботи йдуть у панельних висотках Немишлянського району. В одній із них через обстріл повалилася частина стіни.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, дом, кулиничи, мэрия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 10:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Кулиничах відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами (фото)".