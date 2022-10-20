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У Кулиничах відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами (фото)

Суспільство 10:22   20.10.2022
Оксана Горун
У Кулиничах відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами (фото)

У житлових будинках на вул. Грищенка та Ювілейній у Кулиничах розбирають завали, відбудовують стіни та ремонтують дахи. 

Про роботи у селищі, яке не так давно увійшло до кордонів Харкова і стало частиною Немишлянського району, повідомила пресслужба Харківської мерії.

Зруйнований будинок у Кулиничах у Харкові

“У житлових будинках по вул. Грищенка завершуються роботи з розбору завалів, розпочато демонтаж плит перекриття та відновлення цегляної кладки на покрівлі та у квартирах мешканців. Також в одному з будинків на вул. Ювілейній відновлюють фасадну стіну”, – перерахували в мерії.

У будинку відбудовують дах після обстрілу

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Будинок у Кулиничах після обстрілів Харкова

Нагадаємо, також роботи йдуть у панельних висотках Немишлянського району. В одній із них через обстріл повалилася частина стіни.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 10:22;

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