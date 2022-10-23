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На Харьковщине разрушены 24 моста (фото)

Общество 11:52   23.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине разрушены 24 моста (фото)

На 17 искусственных сооружениях на Харьковщине уже идут различные работы: от демонтажа до возведения новых временных переправ.

Такие данные приводят харьковские дорожники.

«24 искусственных сооружения Харьковской области разрушены в результате военной агрессии РФ против Украины. Уже сегодня выполняются работы на 17 искусственных сооружениях из 24. Дорожники продолжают проводить обследование разрушенных искусственных сооружений и возобновлять проезд», — отметили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Разрушенный мост на Харьковщине

Так, по информации САД, в области уже работают восемь временных переправ на следующих дорогах государственного значения:

М-20 Харьков – Щербаковка (переправа в Русской Лозовой);

Т-21-04 Харьков – Волчанск (в пределах с. Федоровка);

Ремонт моста, разрушенного во время войны

Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка (в пределах с. Алексеевка);

Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук (в пределах с. Кочеток и с. Кицевка);

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Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань – (в пределах с. Прудянка);

Т-21-22 Изюм – Барвенково (в пределах с. Длинный Яр);

Строительство временного сооружения вместо разрушенного моста на Харьковщине

М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в Чугуеве).

На 17 искусственных сооружениях дорожники демонтируют разрушенные конструкции.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 11:52;

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