На Харьковщине разрушены 24 моста (фото)
На 17 искусственных сооружениях на Харьковщине уже идут различные работы: от демонтажа до возведения новых временных переправ.
Такие данные приводят харьковские дорожники.
«24 искусственных сооружения Харьковской области разрушены в результате военной агрессии РФ против Украины. Уже сегодня выполняются работы на 17 искусственных сооружениях из 24. Дорожники продолжают проводить обследование разрушенных искусственных сооружений и возобновлять проезд», — отметили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Так, по информации САД, в области уже работают восемь временных переправ на следующих дорогах государственного значения:
М-20 Харьков – Щербаковка (переправа в Русской Лозовой);
Т-21-04 Харьков – Волчанск (в пределах с. Федоровка);
Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка (в пределах с. Алексеевка);
Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук (в пределах с. Кочеток и с. Кицевка);
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Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань – (в пределах с. Прудянка);
Т-21-22 Изюм – Барвенково (в пределах с. Длинный Яр);
М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в Чугуеве).
На 17 искусственных сооружениях дорожники демонтируют разрушенные конструкции.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, дороги, мосты, служба автомобильных дорог; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 11:52;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разрушены 24 моста (фото)".