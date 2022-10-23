На Харківщині зруйновано 24 мости (фото)
На 17 штучних спорудах на Харківщині вже тривають різні роботи: від демонтажу до будівництва нових тимчасових переправ.
Такі дані наводять харківські шляховики.
“24 штучні споруди Харківської області зруйновані внаслідок військової агресії РФ проти України. Вже сьогодні виконуються роботи на 17 штучних спорудах із 24. Дорожники продовжують проводити обстеження зруйнованих штучних споруд та відновлювати проїзд”, – зазначили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Так, за інформацією САД, в області вже працює вісім тимчасових переправ на наступних дорогах державного значення:
М-20 Харків – Щербаківка (переправа у Руській Лозовій);
Т-21-04 Харків – Вовчанськ (в межах с. Федорівка);
Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка (в межах с. Олексіївка);
Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук (в межах с. Кочеток та с. Кицівка);
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Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – (в межах с. Прудянка);
Т-21-22 Ізюм – Барвінкове (в межах с. Довгий Яр);
М-03 Київ – Харків – Довжанський (у Чугуєві).
На 17 штучних спорудах шляховики демонтують зруйновані конструкції.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, дороги, мосты, служба автомобильных дорог; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 11:52;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зруйновано 24 мости (фото)".