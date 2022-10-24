Live
  • Понедельник 24.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.64
    • 🟢

Харьковщина получила 5 новых скорых и гинекологическую мобильную амбулаторию

Общество 16:14   24.10.2022
Оксана Якушко

Областному Центру экстренной медицины и медицины катастроф передали 5 новых карет скорой помощи Citroen класса C, имеющих высокую комплектацию.

Приобрели скорые по программе United24 (https://u24.gov.ua/ru) для работы в деоккупированных районах.

Поспособствовали автопополнению первая леди Украины Елена Зеленская, Минздрав Украины и ХОВА.

Для работы в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины фондом Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine передали мобильную акушерско-гинекологическую мобильную амбулаторию.

«Нам очень важно обеспечивать оказание качественной медицинской помощи в области, особенно это касается деоккупированных территорий. Акушерско-гинекологическая мобильная амбулатория предназначена не только для родов, но и для осмотра женщин, комплекса гинекологических мероприятий, даже оперативных вмешательств. В мобильном роддоме будут дежурить врачи областного перинатального центра», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:33
Синегубов: 15 тысяч жителей на освобожденной Харьковщине получили деньги
11:18
В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации
10:41
В ХОВА сообщили, где на Харьковщине нет электричества
09:10
Раненых за сутки на Харьковщине нет — Синегубов
09:02
Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

Вы читали новость: «Харьковщина получила 5 новых скорых и гинекологическую мобильную амбулаторию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 16:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила 5 новых скорых и гинекологическую мобильную амбулаторию".