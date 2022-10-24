Харьковщина получила 5 новых скорых и гинекологическую мобильную амбулаторию
Областному Центру экстренной медицины и медицины катастроф передали 5 новых карет скорой помощи Citroen класса C, имеющих высокую комплектацию.
Приобрели скорые по программе United24 (https://u24.gov.ua/ru) для работы в деоккупированных районах.
Поспособствовали автопополнению первая леди Украины Елена Зеленская, Минздрав Украины и ХОВА.
Для работы в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины фондом Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine передали мобильную акушерско-гинекологическую мобильную амбулаторию.
«Нам очень важно обеспечивать оказание качественной медицинской помощи в области, особенно это касается деоккупированных территорий. Акушерско-гинекологическая мобильная амбулатория предназначена не только для родов, но и для осмотра женщин, комплекса гинекологических мероприятий, даже оперативных вмешательств. В мобильном роддоме будут дежурить врачи областного перинатального центра», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупацииКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: мобильная амбулатория, Олег Синегубов, скорая, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 16:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила 5 новых скорых и гинекологическую мобильную амбулаторию".