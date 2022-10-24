Харьковщина получила 5 новых скорых и гинекологическую мобильную амбулаторию

Областному Центру экстренной медицины и медицины катастроф передали 5 новых карет скорой помощи Citroen класса C, имеющих высокую комплектацию.

Приобрели скорые по программе United24 (https://u24.gov.ua/ru) для работы в деоккупированных районах.

Поспособствовали автопополнению первая леди Украины Елена Зеленская, Минздрав Украины и ХОВА.

Для работы в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины фондом Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine передали мобильную акушерско-гинекологическую мобильную амбулаторию.

«Нам очень важно обеспечивать оказание качественной медицинской помощи в области, особенно это касается деоккупированных территорий. Акушерско-гинекологическая мобильная амбулатория предназначена не только для родов, но и для осмотра женщин, комплекса гинекологических мероприятий, даже оперативных вмешательств. В мобильном роддоме будут дежурить врачи областного перинатального центра», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.