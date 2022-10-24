Харківщина отримала 5 нових швидких і гінекологічну мобільну амбулаторію
Обласному Центру екстреної медицини та медицини катастроф передали 5 нових карет швидкої допомоги Citroen класу C, які мають високу комплектацію.
Придбали «швидкі» за програмою United24 (https://u24.gov.ua/uk) для роботи в деокупованих районах.
Посприяли автопоповненню перша леді України Олена Зеленська, МОЗ України та ХОВА.
Для роботи в деокупованих населених пунктах Харківщини фондом Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine передали мобільну акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію.
«Нам вкрай важливо забезпечувати надання якісної медичної допомоги в області, особливо це стосується деокупованих територій. Акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія призначена не тільки для пологів, а й для огляду жінок, комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. У мобільному пологовому чергуватимуть лікарі обласного перинатального центру», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: У «швидкій» показали бригади, які рятували мешканців Харківщини під час окупаціїКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: мобильная амбулатория, Олег Синегубов, скорая, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 16:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала 5 нових швидких і гінекологічну мобільну амбулаторію".