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Харківщина отримала 5 нових швидких і гінекологічну мобільну амбулаторію

Суспільство 16:14   24.10.2022
Оксана Якушко
Харківщина отримала 5 нових швидких і гінекологічну мобільну амбулаторію

Обласному Центру екстреної медицини та медицини катастроф передали 5 нових карет швидкої допомоги Citroen класу C, які мають високу комплектацію.

Придбали «швидкі» за програмою United24  (https://u24.gov.ua/uk) для роботи в деокупованих районах.

Посприяли автопоповненню перша леді України Олена Зеленська, МОЗ України та ХОВА.

Для роботи в деокупованих населених пунктах Харківщини фондом Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine передали мобільну акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію.

«Нам вкрай важливо забезпечувати надання якісної медичної допомоги в області, особливо це стосується деокупованих територій. Акушерсько-гінекологічна  мобільна амбулаторія призначена не тільки для пологів, а й для огляду жінок, комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. У мобільному пологовому чергуватимуть лікарі обласного перинатального центру», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 16:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала 5 нових швидких і гінекологічну мобільну амбулаторію".