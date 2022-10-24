Харківщина отримала 5 нових швидких і гінекологічну мобільну амбулаторію

Обласному Центру екстреної медицини та медицини катастроф передали 5 нових карет швидкої допомоги Citroen класу C, які мають високу комплектацію.

Придбали «швидкі» за програмою United24 (https://u24.gov.ua/uk) для роботи в деокупованих районах.

Посприяли автопоповненню перша леді України Олена Зеленська, МОЗ України та ХОВА.

Для роботи в деокупованих населених пунктах Харківщини фондом Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine передали мобільну акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію.

«Нам вкрай важливо забезпечувати надання якісної медичної допомоги в області, особливо це стосується деокупованих територій. Акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія призначена не тільки для пологів, а й для огляду жінок, комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. У мобільному пологовому чергуватимуть лікарі обласного перинатального центру», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.