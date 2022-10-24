У “швидкій” показали бригади, що рятували мешканців Харківщини за окупації
Бригади медиків харківської “швидкої” продовжували працювати на окупованих територіях, чим врятували сотні (якщо не тисячі) життів.
Фото героїв, які пережили російські обстріли, погрози та обшуки, але не перестали рятувати земляків, опублікували у фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“Директор Центру Віктор Забашта відвідав місця дислокації бригад ЕМД у м. Куп’янськ, Ковшарівці, Ізюмі, Боровій, де поспілкувався з колективами”, – прокоментували в Центрі.
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Нагадаємо, як вдалося організувати роботу “швидкої” в окупації, Віктор Забашта розповів в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.
За його словами, для забезпечення екстренки всім необхідним доводилося вдаватися до “партизанщини”. Крім того, усі співробітники отримували українські зарплати, а інколи їм навіть вдавалося передати “гуманітарку”.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: забашта, КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», окупація, скорая; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 11:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “швидкій” показали бригади, що рятували мешканців Харківщини за окупації".