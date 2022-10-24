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У “швидкій” показали бригади, що рятували мешканців Харківщини за окупації

Суспільство 11:18   24.10.2022
Оксана Горун
У “швидкій” показали бригади, що рятували мешканців Харківщини за окупації

Бригади медиків харківської “швидкої” продовжували працювати на окупованих територіях, чим врятували сотні (якщо не тисячі) життів.

Фото героїв, які пережили російські обстріли, погрози та обшуки, але не перестали рятувати земляків, опублікували у фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики харківської швидкої, які працювали в окупації та Віктор Забашта

“Директор Центру Віктор Забашта відвідав місця дислокації бригад ЕМД у м. Куп’янськ, Ковшарівці, Ізюмі, Боровій, де поспілкувався з колективами”, – прокоментували в Центрі.

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Медики харківської швидкої, які працювали в окупації та Віктор Забашта 2

Нагадаємо, як вдалося організувати роботу “швидкої” в окупації, Віктор Забашта розповів в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

Медики харківської швидкої, які працювали в окупації та Віктор Забашта 3

За його словами, для забезпечення екстренки всім необхідним доводилося вдаватися до “партизанщини”. Крім того, усі співробітники отримували українські зарплати, а інколи їм навіть вдавалося передати “гуманітарку”.

Медики харківської швидкої, які працювали в окупації та Віктор Забашта 4

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 11:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “швидкій” показали бригади, що рятували мешканців Харківщини за окупації".