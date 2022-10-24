В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации
Бригады медиков харьковской «скорой» продолжали работать на оккупированных территориях, чем спасли сотни (если не тысячи) жизней.
Фото героев, которые пережили российские обстрелы, угрозы и обыски, но не перестали спасать земляков, опубликовали в facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Директор Центра Виктор Забашта посетил места дислокации бригад ЭМД в г. Купянск, Ковшаровка, Изюм, Боровая, где пообщался с коллективами», — прокомментировали в Центре.
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Напомним, как удалось организовать работу «скорой» в оккупации Виктор Забашта рассказал в интервью МГ «Объектив».
По его словам, для обеспечения экстренки всем необходимым приходилось прибегать к «партизанщине». Кроме того, все сотрудники получали украинские зарплаты, а иногда им даже удавалось передать «гуманитарку».
Категории: Общество, Харьков; Теги: забашта, КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», окупація, скорая; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации".