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В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации

Общество 11:18   24.10.2022
Оксана Горун
В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации

Бригады медиков харьковской «скорой» продолжали работать на оккупированных территориях, чем спасли сотни (если не тысячи) жизней.

Фото героев, которые пережили российские обстрелы, угрозы и обыски, но не перестали спасать земляков, опубликовали в facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики харьковской скорой, работавшие в оккупации и Виктор Забашта

«Директор Центра Виктор Забашта посетил места дислокации бригад ЭМД в г. Купянск, Ковшаровка, Изюм, Боровая, где пообщался с коллективами», — прокомментировали в Центре.

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Медики харьковской скорой, работавшие в оккупации и Виктор Забашта 2

Напомним, как удалось организовать работу «скорой» в оккупации Виктор Забашта рассказал в интервью МГ «Объектив».

Медики харьковской скорой, работавшие в оккупации и Виктор Забашта 3

По его словам, для обеспечения экстренки всем необходимым приходилось прибегать к «партизанщине». Кроме того, все сотрудники получали украинские зарплаты, а иногда им даже удавалось передать «гуманитарку».

Медики харьковской скорой, работавшие в оккупации и Виктор Забашта 4

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 11:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «скорой» показали бригады, спасавшие жителей Харьковщины во время оккупации".