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Женщина напала на харьковских медиков во время вызова: подробности

Происшествия 22:43   17.06.2026
Оксана Якушко
Женщина напала на харьковских медиков во время вызова: подробности Фото: ХОВА

Сотрудники бригады экстренной медицинской помощи подверглись нападению во время вызова, сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Инцидент произошел днем ​​16 июня: 10:54 скорая получила вызов от 42-летней женщины в Слобожанской громаде.

После того как на место приехала бригада экстренной медицинской помощи N 1104, медики столкнулись с агрессией со стороны пациентки.

«Во время выполнения своих профессиональных обязанностей медицинские работники подверглись нападению. Для урегулирования ситуации был вызван наряд полиции», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

К сожалению, подобные случаи не единичны, отмечают работники скорой помощи. Наряду с ДТП, последствиями вражеских обстрелов работники службы нередко сталкиваются с агрессией во время выполнения своей работы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 22:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники бригады экстренной медицинской помощи подверглись нападению во время вызова, сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".