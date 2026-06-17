Женщина напала на харьковских медиков во время вызова: подробности

Сотрудники бригады экстренной медицинской помощи подверглись нападению во время вызова, сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Инцидент произошел днем ​​16 июня: 10:54 скорая получила вызов от 42-летней женщины в Слобожанской громаде.

После того как на место приехала бригада экстренной медицинской помощи N 1104, медики столкнулись с агрессией со стороны пациентки.

«Во время выполнения своих профессиональных обязанностей медицинские работники подверглись нападению. Для урегулирования ситуации был вызван наряд полиции», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

К сожалению, подобные случаи не единичны, отмечают работники скорой помощи. Наряду с ДТП, последствиями вражеских обстрелов работники службы нередко сталкиваются с агрессией во время выполнения своей работы.