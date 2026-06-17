Женщина напала на харьковских медиков во время вызова: подробности
Сотрудники бригады экстренной медицинской помощи подверглись нападению во время вызова, сообщает КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Инцидент произошел днем 16 июня: 10:54 скорая получила вызов от 42-летней женщины в Слобожанской громаде.
После того как на место приехала бригада экстренной медицинской помощи N 1104, медики столкнулись с агрессией со стороны пациентки.
«Во время выполнения своих профессиональных обязанностей медицинские работники подверглись нападению. Для урегулирования ситуации был вызван наряд полиции», — рассказали в КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
К сожалению, подобные случаи не единичны, отмечают работники скорой помощи. Наряду с ДТП, последствиями вражеских обстрелов работники службы нередко сталкиваются с агрессией во время выполнения своей работы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вызов, КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», нападение, скорая помощь;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 22:43;