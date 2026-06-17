Жінка напала на харківських медиків під час виклику: подробиці

Співробітники бригади екстреної медичної допомоги зазнали нападу під час виклику, повідомляє КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Інцидент стався вдень 16 червня: 10:54 швидка отримала виклик від 42-річної жінки у Слобожанській громаді.

Після того як на місце приїхала бригада екстреної медичної допомоги N 1104, медики зіткнулися з агресією з боку пацієнтки.

«Під час виконання своїх професійних обов’язків медичні працівники зазнали нападу. Для врегулювання ситуації було викликали наряд поліції», – розповіли у КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На жаль, подібні випадки не є поодинокими, зазначають працівники швидкої допомоги. Поряд із ДТП, наслідками ворожих обстрілів та іншими невідкладними подіями, працівники служби нерідко стикаються з агресією під час виконання своєї роботи.