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Двоим саперам ГСЧС, подорвавшимся под Харьковом, ампутировали конечности

11:31   27.10.2022
Оксана Якушко
Двоим саперам ГСЧС, подорвавшимся под Харьковом, ампутировали конечности

В настоящее время пятеро пострадавших пиротехников ГСЧС в крайне тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в Харьковской ОВА.

Напомним, 26 октября в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. Один пиротехник погиб, еще шестеро получили ранения.

«На данный момент известно, что пятеро пострадавших пиротехников в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. У двоих – ампутации конечностей, у одного – многочисленные переломы и повреждения глаза, еще один с черепно-мозговой травмой. Все молодые ребята, до 30 лет», – сообщили в ХОВА.

Еще один пострадавший получил легкие травмы и после обследования лечится амбулаторно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время пятеро пострадавших пиротехников ГСЧС в крайне тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в Харьковской ОВА.".