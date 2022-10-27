Двоим саперам ГСЧС, подорвавшимся под Харьковом, ампутировали конечности

В настоящее время пятеро пострадавших пиротехников ГСЧС в крайне тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в Харьковской ОВА.

Напомним, 26 октября в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. Один пиротехник погиб, еще шестеро получили ранения.

«На данный момент известно, что пятеро пострадавших пиротехников в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. У двоих – ампутации конечностей, у одного – многочисленные переломы и повреждения глаза, еще один с черепно-мозговой травмой. Все молодые ребята, до 30 лет», – сообщили в ХОВА.

Еще один пострадавший получил легкие травмы и после обследования лечится амбулаторно.